Hidayet Gülpınar Arı Kovanı Kurdu

İş İnsanı Hidayet Gülpınar’ın Cam Arı Kovası Projesi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tarım aletleri üretimi yapan fabrikanın sahibi Hidayet Gülpınar, İsviçre’de gördüğü cam kovandaki arıların ilhamıyla benzer bir sistem kurmaya karar verdi. Boş zamanlarında arıları izlemeyi seven Gülpınar, “2 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikada 5 bin işçi arımız var” dedi ve arıların sesinin kendisine huzur verdiğini vurguladı.

İlham Kaynağı İsviçre

Hidayet Gülpınar, İsviçre’deki iş gezisi sırasında cam kovan içerisindeki arıları görünce şaşırdı. Çocukluğunda babasının arıcılık yaptığını belirten Gülpınar, bu deneyimi kendi ofisine uyarlamaya karar verdi. Tasarım ve imalatı kendi üstlenen Gülpınar, marangoz bir arkadaş ile birlikte açılıp kapanabilen cam kovanı ofisine kurarak arıları ile aynı ortamda çalışmaya başladı.

Arıların Beslenmesi ve Bakımı

Gülpınar, cam arı kovanının tasarımını ve üretimini kendisinin ve arkadaşının yaptığını, “Bu arı kovanını yaklaşık 1 ay önce yaptım” diyerek belirtti. Ayrıca, arıların Denizli’den getirilen ‘belfast’ cinsi olduğunu ve bu türün genellikle saldırganlık göstermediğini ifade etti. Arıların doğal bir ortamda beslenip dışarı çıkabildiklerini ve iş yerinin bulunduğu bölgede bol miktarda çiçek olduğunu söyledi.

Huzur Verici Bir Ortam

Gülpınar, cam kovanı izlediğinde huzur bulduğunu ve “Boş kaldığımda burada oturup akvaryum izler gibi arıların hareketlerini izliyorum” sözleriyle bu deneyimi açıkladı. Gelen arkadaşlarının da arılarla ilgili farklı düşünceleri olsa da, arıların cam kovan içinde rahat hareket ettiğini belirtti. “Biz bunu hobi amaçlı yaptık ve herhangi bir ticari beklentimiz yok” diyerek projenin amacını net bir şekilde ifade etti.

Arıların Temizliği ve Çalışma Şekilleri

Gülpınar, çocukluğundan beri süregelen bir arı sevgisine sahip olduğunu ve arıların senkronize bir şekilde çalıştığını belirtti. “Arılar senkronize bir şekilde çalışıyorlar. Yavrulara bakan arı ayrı, kovanın içerisindeki pislikleri temizleyen arı ayrı” diyerek arıların temizlik konusundaki hassasiyetine dikkat çekti. Ayrıca, çocukları ile birlikte kendi ürettikleri balı tüketmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti ve “Artık buradan canımız bal istediğinde ya da kahvaltılarda petekten bir miktar kesip kahvaltıyı onunla yapacağız” diye ekledi.