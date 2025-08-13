Haberler

Hıdır Pişgin’in Cenazesi Toprağa Verildi

KAZA VE CENAZE TÖRENİ

Adana’da, yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Hıdır Pişgin’in (32) ölümüne neden olan kaza gerçekleşti. Kaza, Seyhan ilçesinde Ahmet Güven Kaypak Bulvarı’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki taksi, yaya geçidinden karşı istikamete geçerken Hıdır Pişgin’in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, refüjde bulunan bir aydınlatma direğine çarptı. Taksi sürücüsü, yaya geçidinden geçerek kaza yerinden ara sokağa girme yolunu tercih etti.

SAĞLIK EKİPLERİ VE DOKTORLAR

Çevredekilerin ihbarıyla birlikte, kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Hıdır Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 Ocak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Pişgin, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı da kaydedildi. Taksi şoförü M.Ç., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

CENAZE TÖRENİ VE AİLE DURUMU

Hıdır Pişgin’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Pişgin, Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. İddiaya göre, Pişgin günün yorgunluğuyla mesaisinin ardından eve dönerken kaza yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Hıdır Pişgin’in çocuklarından biri olan Miraç Pişgin’in (10) kas hastalığı tedavisi gördüğü öğrenildi.

