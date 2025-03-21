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Hıdırellez 2025 Tarihi Ne Zaman?

HIDIRELLEZ’İN ÖNEMİ VE SYMBOLİK ANLAMI

Baharın habercisi olan Hıdırellez, her yıl coşkuyla kutlanarak bolluk, bereket ve dileklerin simgesi olarak anılıyor. Türk kültüründe derin bir yer edinen bu özel gün, ateşten atlama, dilek dileme gibi çeşitli ritüellerle icra ediliyor. Hıdırellez’in kutlandığı günler, gelenekten gelen bir şekilde toplumun birçok kesiminde büyük bir anlam taşıyor.

2025 YILI HIDIRELLEZ TARIHİ

Hıdırellez, Türkiye’nin her yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2025 yılında Hıdırellez, 6 Mayıs tarihine denk geliyor. Bu tarih, hem geleneksel hem de manevi yönleriyle kutlanan bu önemli günün toplumda daha fazla anlam kazanmasını sağlıyor. Hıdırellez’in, paylaşım ve birlikteliği artıran yönü, bununla birlikte her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor.

DİLEK TUTMA GELENEĞİ

Hıdırellez’de dilek tutma, özel bir anlam taşıyor. Dileklerin nasıl tutulacağı ise merak edilen konular arasında. Genellikle bu dönemde, doğa ile bütünleşerek, geleneksel ritüeller çerçevesinde dilekler tutuluyor. Bu ritüeller, Hıdırellez’in ruhunu yansıtıyor ve geçiş dönemi olarak gördüğümüz bahar mevsiminde yeni başlanacak işlerin temeli atıyor.

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