Hıdırellez 5 Mayıs gece başlar

HIDIRELLEZ NEDIR VE NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece gerçekleştirilen bir kutlama olarak biliniyor. Baharın ve bereketin habercisi sayılan bu özel gün, Türkiye’de ve birçok Türk toplumunda geleneksel ritüellerle karşılanıyor. 2025 yılında Hıdırellez, 5 Mayıs Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayacak ve 6 Mayıs Salı günü boyunca devam edecek.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ HANGİ SAATTE BAŞLAR?

Hıdırellez, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü akşam ezanından sonra, yani İslami takvime göre gün batımıyla birlikte başlıyor. Bu saat, Hıdırellez ritüellerinin başlangıç vaktidir. Dilek tutma, tuz ritüeli ve gül ağacı altına dilek bırakma gibi uygulamalar bu saatten sonra yapılmakta. İstanbul için bu saat dilimi yaklaşık olarak 20:00 – 20:30 arasında gerçekleşiyor; diğer şehirlerde ise bu saatler farklılık gösterebiliyor.

DİLEK TUTMA GELENEĞİ

Hıdırellez, dileklerin kabul edildiği özel bir gece olarak kabul ediliyor. Bekârlar arasında yaygın olan bu gelenekte, rüyada evleneceği kişiyi görmek için çapraz uygulamalar yapılıyor. En bilinen yöntemlerden biri, Hıdırellez gecesi tuz yiyip su içmeden uyumak. İnanca göre, rüyada su getiren kişinin, ileride evleneceğiniz kişi olduğu düşünülüyor. Diğer yaygın bir uygulama ise, yastık altına “kısmetimi rüyamda görmek istiyorum” yazılı bir kağıt koymak.