Hıdırellez, Bahar Bayramı Kutlama Gecesidir

HIDIRELLEZ GECE AĞRI BÜYÜK ÖNEM TAŞIR

Hıdırellez, baharın gelişini müjdeleyen ve dileklerin gerçekleştirildiği özel bir gecedir. Bu gecede meydana gelen rüyaların ne derece gerçek olacağı ise birçok kişi için merak edilen bir konudur. Rüyaların ifade ettikleri ve bu rüyaların gerçekleşme şansı hakkında bilgi edinmek isteyenler için bu tema oldukça önemlidir. Hıdırellez gecesi görülen rüyalar gerçekten de gerçekleşiyor mu?

KÜLTÜREL ÖNEMİ VE GELENEKSEL YANLAR

Hıdırellez, ortak kültürel değerlerin bir parçası olarak Türk dünyasında ve Anadolu’da yüzyıllardır kutlanmaktadır. Tarihin ilk topluluklarından bu yana ay, mevsim ve yıl gibi değişimlerin törenlerle kutlandığı bilinmektedir. Avcı kültüründen tarım kültürüne geçiş ile birlikte, tarımda bolluk ve bereket için çeşitli törenler düzenlenmiştir. Farklı kültürlerde mevsim dönüşleri daima törenle karşılanmıştır. İslamiyet öncesi Türk kültüründe, bahar bayramları kutlanarak doğanın canlanması sevinçle karşılanmıştır.

Prehistorik dönemlerde insanlar yaşamlarını temel işlerine göre şekillendirirmiş. Ekimi, bağ bozumu, hasat ve baharın gelişi gibi olaylar bunların başında gelir. (Genç, 1995:15). Ayların ve mevsimlerin düzenli geçişleri bitkilerin de büyümeleri ile bağlantılı olarak, bu gelenekler belirli törenlerle kutlanmıştır. Doğadaki değişimler, toplumların hayatını her zaman etkilemiştir ve bu değişimlere yönelik çeşitli bayramlar ve ayinler tarih boyunca yapılmıştır. (Pirverdioğlu, 2002: 44).

BULUŞMA VE GELENEKSEL İNANÇLAR

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar için kışın sona erip baharın gelmesi, yeniden doğuşun sembolü olmuştur. Topraktan gelen her sosyal grup için bahar, hasat ve kışa geçiş, kutlamalarla ifade edilmektedir. Doğanın uyanışı genellikle ateşle kutlanıyor çünkü ateş, evreni canlandıran güneşin bir yansımasıdır. Farklı milletlerin kültürlerinde görülen yeni yıl kutlamaları, yaşama biçimlerine, coğrafyalara ve ekonomik duruma göre değişiklik gösteriyor.

Ev sahibi olma arzusu taşıyanlar, henüz evlenmemiş olanlardan daha fazla çaba göstermelidir ve genellikle dört yol ağzı bulmaya çalışırlar. Ayrıca gülün dibine ev maketi yapmak da yaygın bir gelenektir. Evde kalan kadınların uğur için yaptıkları gelinliği astıkları yer de günümüzün stilistleri ile eşit sayılıyor. Eğer çevrelerinde gül ağaçları varsa, buraya iliştirilmiş olan bir görüntü, çıkacak kısmetin görünümünü ortaya çıkarıyor. Şans artırmak için tuzlu yemek yenip, akşam su içmemek de yaygın bir inanıştır. Rüyalarında altın tasta su ikram edilen kimseler, söz konusu kısmetin habercisi sayılıyor. Ayrıca başlarının üstünde kilit açtırmak, o yıl şanslarının ne durumda olduğunu anlayabilmek için de bir yöntem. Bazı yörelerde kapı önlerine süt dolu kaplar konulması da yaygın bir uygulamadır. Sütün yoğurt haline gelmesi, bereket ve şans getireceğine inanılıyor. İki taze soğan ile yapılan bir diğer gelenek ise, eşit boyda seçilen soğanlardan birine siyah, diğerine beyaz iplik bağlayıp, ertesi gün hangisinin daha fazla uzadığına bakmak. Beyaz iplikli olanın uzaması, o yılın uğurlu geçeceğine işaret ediyor. Eğer siyah iplikli olan uzamışsa, o sene için beklemeleri gerektiği anlamına geliyor.