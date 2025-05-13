Hıdırellez Bayramı’na Katılmayan Atıldı

HIDIRELLEZ BAYRAMI GELENEĞİ SÜRÜYOR

Bolu’nun Göynük ilçesinde Hıdırellez Bayramı’na katılmayan bir vatandaş, bayram geleneği gereği köyde bulunan su oluğuna atıldı. Gerişler köyünde yarım asırdır süregelen imece usulü bu gelenek, bu yılda devam etti.

BAYRAMDA CEZA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Köydeki bayram etkinliklerine katılmayan kişiler, gelenek gereği su oluğuna atılarak cezalandırılıyor. Bu yıl da bayram da toplanma alanına gelmeyen bir kişi tespit edildi. Köylüler tarafından evinde uyurken yakalanan vatandaş, topluluk tarafından alınıp meydanda bulunan su oluğuna atıldı.

RENKLERLE DOLU GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kıyafetleriyle birlikte suya atılan vatandaş, bu gelenek nedeniyle sırılsıklam oldu. Buz gibi suya atılmasının ardından ortaya çıkan görüntüler, renkli anlar oluşturdu ve o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.