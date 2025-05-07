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Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı, Teşekkürler!

HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ COŞKUYLA KUTLANDI

Siirt’te baharın habercisi Hıdırellez, düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kızlar Tepesi amfi tiyatrosunda gerçekleştirilen kutlama programı, baharın gelişi için çeşitli etkinliklerle zenginleştirildi. Geleneksel oyunların sahnelendiği ve halayların çekildiği bu neşeli şenlikte, baharın gelişi büyük bir coşku ile karşılandı.

VATANDAŞLARDAN DUYGU DOLU YORUMLAR

Soğuk havaların sona ermesiyle birlikte güneşli günlerin tadını çıkaran vatandaşlar, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Katılımcılardan Aziz Şirvan, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Düğün havasında geçti. Çoluk çocuk çok eğlendi. Herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Bahar kutlamalarının mutluluk ve coşku dolu anlarla dolduğu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

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