Hıdırellez Dilekleri Su Olmadan Atılır

HIDIRELLEZ DİLEK KAĞIDI ATMA YÖNTEMİ

Hıdırellez’le birlikte dilekler genelde gül ağacının altına gömülür ya da bir kağıda yazılıp akarsuya bırakılır. Ancak her yerde doğal bir akarsu bulmak mümkün olmuyor. Bu durumda alternatif yöntemler devreye giriyor. Peki, Hıdırellez dilek kağıdı su yoksa nasıl atılır? Detaylar aşağıda…

HIDIRELLEZ BAYRAMI VE ANLAMİ

Hıdrellez Bayramı, Türk dünyasında ve Orta Doğu’da binlerce yıldır kutlanan, baharın ve bereketin gelişini simgeleyen geleneksel bir bayramdır. Türkiye’de her sene 5-6 Mayıs tarihlerinde coşkuyla kutlanır. “Hızır” ve “İlyas” isimlerinin birleşiminden oluşan Hıdrellez, eski Türk inançları ile İslamiyet’in etkilerinin harmanlandığı bir kültürel mirastır. Baharın gelişi, doğanın uyanışı ve yeni umutlar bu bayramda dile getirilir. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen Hıdrellez, Türkiye’nin geleneksel değerlerini yaşatmaya devam ediyor. Baharın gelişiyle birlikte toplumda umut, bolluk ve birlik duygusu pekişiyor.

DİLEKLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN RİTÜEL

Hıdırellez gecesi dileklerin gerçekleşmesi için suya bırakma ritüeli oldukça önemlidir. Geleneksel inanca göre, dileğin akıp gitmesi, evrene mesaj göndermek anlamına geliyor. Ancak, doğal bir dere, ırmak ya da deniz kenarında bulunmamak bu ritüeli yapmayı zorlaştırabiliyor. Bunun için alternatif yollar ve yöntemler devreye girmektedir.