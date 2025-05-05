Hıdırellez İçin Mahalle Sakini Toplandı

HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ BAHARI KARŞILIYOR

Bakırköy’deki Yeşilköy Sahili, Hıdırellez şenliği için yüzlerce mahalle sakininin katılımıyla doldu. Bu etkinlik baharın gelişi için yapılan kutlamalar arasında önemli bir yere sahip. Şenlikte, katılımcılar dileklerini tutarak, yakılan ateşin üzerinden atladılar. Havanın kararmasıyla birlikte etkinlik daha da renklenip, katılımcılar ateşin etrafında toplandı.

ŞARKILAR VE YARATICI ETKİNLİKLER

Etkinlik alanında bazı katılımcılar, şarkılar eşliğinde dans ederek neşelerini paylaştı. Diğerleri ise kamp sandalyelerine oturarak bu özel gecenin tadını çıkardı. Yüzlerce insan, hem eğlencenin hem de geleneklerin yaşatıldığı bu önemli günde bir araya gelerek anı biriktirdi.

DOSTLUK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Şenliği organize eden Umut Çarpan, etkinliğin amacı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Mahalleden gelen dostluk’ adına böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Yaklaşık 14 yıldır, tamamen mahallelinin kendi inisiyatifiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, mahalle halkımızla dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz. Herkesi baharın gelişiyle dileklerin kabul edilmesi için ateşlerimizi yakarak bir araya getiriyoruz.” Bu şekilde Hıdırellez, hem gelenekleri yaşatıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.