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Hıdırellez Kutlaması Samandağ’da Gerçekleşti

HIDIRELLEZ KUTLAMALARI SAMANDAĞ’DA YAPILDI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Hıdırellez coşkusu çeşitli etkinliklerle yaşandı. Samandağ Belediyesi tarafından Hızır Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, vatandaşların el emeği ürünleri sergilendi. Katılımcılar, sergiyi gezdikten sonra Deniz Mahallesi’nde yer alan Hz. Hızır Türbesi’ni ziyaret etti.

CANLI MÜZİK İLE EĞLENCE

Kutlamalar sırasında, Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra grubu Atatürk Sahil Parkı’nda bir konser vererek etkinliğe renk kattı. Katılımcılar, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

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