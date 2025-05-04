Hıdırellez Şenliği Tekirdağ’da Düzenlendi

HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ COŞKUYLA DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da Hıdırellez Şenliği heyecanla gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi ve Trakya ile Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği’nin iş birliğiyle Gaziköy Mahallesi’nde düzenlenen etkinlik, halk oyunları ekiplerinin performansıyla başladı. Ardından Hıdırellez ateşi yakıldı ve aileler, çocuklarıyla birlikte ateşten atlama geleneğini yaşadı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN HIDIRELLEZ VURGUSU

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, burada yaptığı açıklamada, Hıdırellez’in en güzel şekilde Tekirdağ’da kutlandığını dile getirdi. Yüceer, Hıdırellez şenliklerinin insanların gönülden eğlendiği etkinlikler olduğunu belirterek, “İnsanların tutacağı dileklerin kabul olmasını temenni ediyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

ŞARKÖY BELEDİYESİ’NDEN DEVAM SÖZÜ

Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, bu tür etkinliklerin toplumları bir araya getiren önemli organizasyonlar olduğunu ifade etti. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, bu yıl şenliğin ikincisini düzenlediklerini aktardı ve her sene geleneksel olarak bu etkinliği devam ettireceklerini söyledi. Ayrıca, Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adnan Kutman ile mahalle muhtarı Ali Altıntaş da programda konuşma yaptı.

YÖRESEL LEZZETLER VE STANTLAR

Etkinlikte hazırlanan yöresel yemekler katılımcılara ikram edildi ve çeşitli yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar kuruldu. Şenlik, katılımcılara keyifli anlar sunarak dolu dolu bir gün geçirmelerini sağladı.