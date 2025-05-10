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Hıdırellez Şenliği Ve Colourfest Eğlencesi

HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Aydın Köşk ilçesinde yer alan Akçaköy İlk-Ortaokulunda ‘Hıdırellez Şenliği ve Colourfest’ etkinliği düzenlendi. Şenlik, Akçaköy İlk-Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, Hıdırellez geleneklerini yerine getirerek, çeşitli yarışmalar yaparak ve dans ederek keyif dolu anlar geçirdiler. Etkinliğin ardından yapılan Colourfest ile okul bahçesi rengarenk bir görünüme kavuştu.

ARKADAŞLIK VE KARDEŞLİK ORTAMIYLA GEÇTİ

Köşk Akçaköy İlköğretim Okul Müdürü Ebubekir Gizli, düzenlenen etkinliğin ardından, “Öğrenciler ile öğretmenler arasında gerçekleşen renkli ‘Hıdırellez Şenliği ve Colourfest’ etkinliğimizde öğrencilerimiz gönüllerince eğlendiler. Katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize dostluk ve kardeşlik havasında gerçekleştiğimiz için teşekkür ediyoruz” diye belirtti.

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