Hıdrellez Şenlikleri, Gelibolu’da Kutlandı

HIDRELLEZ ŞENLİKLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Hıdrellez kutlamaları gerçekleştirildi. İlçenin Feneraltı Sahili’nde “Hızır kaya” etrafındaki etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, dileklerini taşlardan yaptıkları figürlerle canlandırdı.

GELENEKSEL KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Vatandaşlardan İnci Akbulut, her yıl düzenlenen bu kutlamalara katıldığını ifade etti. Akbulut, “Bizde gelenek haline geldiği için arkadaşlarla toplanıp Hıdrellezi kutluyoruz. Dileklerimizi diliyoruz. Gönlümüzden ne geçerse, kimimiz ev yapıyoruz, kimimiz araba yapıyoruz. Allah herkesin dualarını kabul etsin.” şeklinde konuştu.

DİLEKLER TAŞ FİGÜRLERİYLE CANLANIYOR

Süleyman Akbulut ise topladığı taşlarla dileği olan bir araba ve karavan figürü oluşturduğunu söyledi. Bu geleneksel etkinlikler, her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcıları bir araya getirerek, duaların ve dileklerin paylaşıldığı özel bir ortam yarattı.