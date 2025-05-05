Hıdrellez, Ülkemizde Geleneksel Bir Bayramdır

HIDRELLEZ KUTLAMALARI

Hıdrellez, ülkemizde geleneksel olarak kutlanan önemli bayramlarımızdandır. Büyük şehirlerde etkinlikler daha az gözlemlenirken, kasabalarda ve köylerde Hıdrellez için hazırlıklar önceden başlıyor. Bu özel günde, aynı zamanda “Hıdırellez elma kabuğu” ritüeli de gündemde. 5 Mayıs Hıdrellez gecesi, elma kabuğu yastık altına konuluyor. “Hıdırellez’de yastığın altına elma kabuğu koymak, rüyada evleneceği kişiyi görme amacı taşır.”

ELMA KABUĞU VE YOĞURT MAYALAMA RİTÜELİ

Elma kabuklarının koparılmadan soyularak yerilmesi gerekiyor, ardından niyet edilip yastığın altına konmasıyla rüyada kiminle evlenileceği görülüyor. Bunun yanı sıra, özellikle Trabzon-Şalpazarı’nda yapılan yoğurt mayalama ritüeli de dikkat çekiyor. Maya katmadan yoğurt yapılırken, süt sıcaklığına besmeleyle bir tahta kaşık konuyor. Bu şekilde elde edilen maya, bir yıl kullanılabiliyor. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ise bir yıllık maya, Hıdrellez’den sonraki günlerde doğadaki çiy tanelerinden sağlanıyor.

BAHT AÇMA OYUNLARI

Eskiden, genç kızlar baharın gelişiyle “baht açma oyunu” düzenlerdi. Bir bakraç içine su ve çeşitli eşyalardan birer tanesi konarak, sesi güzel olan bir kız bunları çıkarıp mâni söylerdi. “Ay doğar sini gibi, Sallanır selvi gibi, Geliyor yârin kokusu Isparta gülü gibi,” şeklindeki mânilerde dilekler kurulurdu. Yaşı geçmiş bireyler ise evlenebilmek için eşyalarını kutsal yerlere atarlardı.

ATEŞTEN ATLAMA VE DİLEK ASMA

Türkiye’de en yaygın ritüellerden biri olan ateşten atlama işleminin dini bir anlamı yoktur. Ancak bu ritüelin nazardan ve hastalıklardan koruduğuna inanılıyor. Diğer bir yaygın gelenek ise gül ağacına dilek asmak ya da gül ağacının altına dilek gömmektir. Dileklerin üzerine yazılı kağıtlar suya bırakıldığında, “yazılar üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılıyor.”

KÜL VE YAĞMUR İNANÇLARI

Hıdrellez’de, bazı bireyler kapılarının önüne kül eleyerek 6 Mayıs sabahı bu kül üzerindeki şekillere göre geçimlerini hangi alanda sağlayacaklarına dair fikir sahibi oluyorlar. Ayrıca, 5 ve 6 Mayıs gecesi yağmur yağması, o yıl bolluk ve bereket olacağına inanılmasını sağlıyor. Hıdrellez günü, Hızır’ın edere gelerek yiyeceklere dokunması, bereket getireceğine inanılıyor.

GENÇ KIZLARIN RİTÜELLERİ

Genç kızlar, bu gece gelecekteki eşlerini niyet ederek çeşitli ritüeller gerçekleştiriyorlar. Yeşil soğan yapraklarını bağlamak ve uzanan yaprakların dileğin gerçekleşeceğine inanılması gibi gelenekler mevcut. Aynı zamanda, gül ağaçlarına ip ya da mendil bağlama işlemi de ritüellere dahildir.

HIDRELLEZ’E ÖZGÜ İNANÇLAR

Hıdrellez ile ilgili birçok adet ve inanç bulunmaktadır. Hıdrellez gecesi gün doğmadan önce teneke çalınarak köstebekler bahçeden çıkarılıyor. 40 çeşit ot toplanarak banyo suyuna eklenirken, Hıdrellez gecesi gül fidanlarının dibine dilekler adanması da yaygındır. Büyü ve olumsuz enerjilerden korunmak için çeşitli yöntemler uygulanır.

Bu ritüeller, Hıdrellez’in hem toplumsal hem de kültürel anlamda önemini ortaya koyar. Her birey, kendi inanç ve geleneklerine göre bu bayramı kutlarken, Hıdrellez’in zengin kültürel mirası yaşatılıyor.