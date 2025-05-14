Higer Yeni Otobüs Serisini Tanıttı

YENİ OTOBÜS SERİSİNİN TANITIMI

Cezayir pazarında 20 yıldır varlık gösteren Çinli otobüs üreticisi Higer, yeni otobüs serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Şirket, yeni V serisi otobüslerini tanıtırken, bu süre zarfında şehir içi ve uzun yol için toplamda 10 bin otobüs teslimatı yaparak, ülkenin toplu taşıma sisteminin modernleşmesine önemli katkılar sağladı.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ

Yeni serinin üretim aşamasında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmaları üç yıl sürdü. “Üç yıl süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda geliştirilen bu seri, yenilikçi ve entegre bir süreç ile uygulanarak üretildi.” İlgili Ar-Ge sürecine, 100 milyon Çin yuanı üzerinde bir yatırım yapıldı ve bu aşamaya 1.000’den fazla çalışan katıldı.

OTOBÜS BOYUTLARI VE KULLANIM ALANLARI

Yeni otobüslerin boyutları 8 ila 14 metre arasında değişiyor. Araçlar, çeşitli sevk modlarıyla uyumlu çalışarak hem şehir içi toplu taşıma hem de turizm ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandı. Higer’in bu yeni serisi, hem günlük ulaşım hem de turistik seyahatler için esnek bir seçenek sunuyor.