Hikmet Adıgüzel, Modern Değirmende Un Üretiyor

DİYADİN’DE MODERN DEĞİRMENİ YÖNETİYOR

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 69 yaşındaki Hikmet Adıgüzel, geçmişte taş değirmende öğüttüğü buğdayı, şimdi devlet destekli kurduğu tesisinde en son teknoloji makinelerle una dönüştürüyor. Daha önce geleneksel yöntemlerle değirmen işleten Adıgüzel, 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yüzde 50 hibe desteği alarak işletmesini büyütüp, modern makinelerle donattı. Adıgüzel, çocuklarıyla birlikte “un fabrikası” gibi çalışan değirmeni işletiyor ve insan eli değmeden tamamen teknoloji kullanarak günde 30 ton üretim kapasitesine ulaşarak yöre halkına hizmet veriyor. Aynı zamanda, çiftçilerin getirdiği buğdayları da öğüterek bölgedeki ihtiyacı karşılıyor.

ÜRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hikmet Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikasının Ağrı ve çevresine etkili bir şekilde hizmet verme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. 2019 yılında TKDK’den yüzde 50 hibe desteği alarak faaliyete başladığını söyleyen Adıgüzel, “Vatandaş buğdayı buraya getirip boşalttığı zaman buğday ön temizleme bölümüne geçiyor. Buradan silolara alındıktan sonra ikinci temizleme alanında yıkanıyor. Temizlenme işlemi ve dinlenme ambarlarından sonra buğday öğütülmeye geliyor. Öğütülen un silolara alınıp makinelerle paketlendikten sonra bantlara alınarak araçlara yükleniyor” şeklinde bilgi veriyor.

YOĞUN TALEP VE GELECEK HEDEFLERİ

Günlük 30 ton un üretim kapasitesine sahip olan değirmen, üst düzey teknoloji kullanımıyla vatandaşların işini kolaylaştırıyor ve yoğun bir talep alıyor. Adıgüzel, “Vatandaşın getirdiği buğdayı öğütüyoruz, dilerseniz un ile değişim de yapıyoruz. Değirmenimiz günlük 30 ton un üretim kapasitesine sahiptir. Ürettiğimiz unlar Ağrı ve Şırnak’a kadar ulaşıyor. Değirmenimiz oldukça güzel, Diyadin bu konuda şanslıdır çünkü kaliteli un üretiyoruz ve kaliteli hizmet veriyoruz. Ağrı’nın yem fabrikasına ihtiyacı var. Devlet desteği olursa, benim hedefim bir yem fabrikası kurmak. Bu işi başararak çok mutluyum. Hedeflerim oldukça güzel. 5 çocuğumla bu işi yapmaktan çok mutluyum. Bu meslek, onu bıraktığınızda bile sizi bırakmıyor” sözleriyle düşüncelerini paylaşıyor.

VATANDAŞLARA MODERN HİZMET SUNULUYOR

Bölgedeki vatandaşlardan Mehmet Salih Kaya ise modern değirmenin sunduğu üst düzey hizmetten memnuniyetini dile getiriyor ve “Böyle bir değirmenin ilçemizde bulunması gerçekten sevindirici bir durum. Köylerdeki vatandaşlar uzak şehirlere gitmek yerine buğdaylarını buraya getiriyor. İnsan eli değmeden buğdaylar una dönüştürülüyor” şeklinde konuşuyor.