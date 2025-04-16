Hikmet Çetin, 1937’de Lice’de doğdu

HİKMET ÇETİN HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALAR

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile çeşitli programlarda dikkatleri üzerine çeken Hikmet Çetin hakkında birçok araştırma yapılıyor. Hikmet Çetin kimdir? Hikmet Çetin kaç yaşında ve nereli? Hikmet Çetin’in hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler.

EĞİTİM VE İLK DENEYİMLER

1937 yılında Lice, Diyarbakır’da dünyaya gelen Hikmet Çetin, Ankara Atatürk Lisesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman yardımcı olarak göreve başlamış ve 1962 yılında geçici olarak Hollanda’ya gitmiştir. 1964-1965 yıllarında ABD’de “Kalkınma İktisadı” alanında yüksek lisans yapmış, 1966 yılında ise Dış Ticaret Hadleri konusunda bir tez hazırlayarak Devlet Planlama Teşkilatı uzmanı olmuştur.

KAMU GÖREVLERİ VE SİYASAL FAALİYETLER

Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planlarının hazırlanmasında sorumlu uzman olarak görev alan Çetin, 1968 yılında Planlama Modelleri konusunda eğitim ve araştırma yapmak üzere Stanford Üniversitesi’ne gitmiştir. Amerika dönüşünde askerlik hizmetini tamamlayarak, 1971 yılında Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Daire Başkanı olarak atanmıştır. 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul Milletvekili olarak seçilene kadar bu görevini sürdürmüştür.

Üniversite öğrenciliği döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Çetin, gençlik kollarında Genel Sekreterlik yapmış, 1978-1979 yılları arasında Ecevit Hükümetinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 12 Eylül 1980 sonrası Kuzey Yemen’e kalkınma planları konusunda danışmanlık yapmak üzere gitmiştir.

SODEP VE SHP DÖNEMİ

Siyasal faaliyetlerin yeniden başlamasıyla SODEP’in kuruluş çalışmalarına katılan Hikmet Çetin, 1986 ara seçimlerinde İstanbul 6. Bölgeden SHP adayı olmuş ve 1987 yılında SHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 29 Kasım 1987 seçimlerinde SHP’den Diyarbakır Milletvekili olarak tekrar TBMM’ye girmiştir. İki yıl süreyle Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grup Başkan Vekili olarak çalışmış ve akabinde SHP Genel Sekreteri olmuştur.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVİ

20 Kasım 1991 tarihinde yapılan seçimlerin ardından kurulan koalisyon hükümetinde dışişleri bakanlığı görevine atanmış, 21 Kasım 1991 – 27 Temmuz 1994 tarihleri arasında bu görevi yürütmüştür. İngilizce bilen Hikmet Çetin, evli ve iki çocuk babasıdır.