Hikmet Çetin, Bahçeli ile görüştü

HİKMET ÇETİN’İN MHP ZİYARETİ

Eski CHP Genel Başkanı ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret, MHP’nin resmi sosyal medya hesabında fotoğraflar ile duyuruldu. Paylaşımda, görüşmenin baş başa gerçekleştiği ve yaklaşık bir saat sürdüğü bilgisi yer aldı. Ayrıca, Bahçeli’nin Çetin’i içten bir şekilde uğurladığı aktarıldı. Ziyaretin ardından Çetin, bir televizyon programına katılarak ziyaretiyle ilgili soruları yanıtladı. Çetin, partisinin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edildiğini Bahçeli ziyareti sonrasında Genel Başkan Özgür Özel’in odasında öğrendiğini ifade etti. Bahçeli ile yapılan görüşme sırasında il yönetiminin görevden alınma konusunun gündeme gelmediğini ve bu konuda bir tartışmanın yaşanmadığını belirtti.

NEZAKET ZİYARETİ ÜZERİNE

Çetin, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin “tamamen nezaket ziyareti” olduğunu vurguladı. MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile arasında geçen bir diyaloğu paylaşan Çetin, görüşme sırasında bu konunun üzerinde durduğunu söyledi. Çetin, “Alparslan Türkeş zamanına gittim. Ormanda yürürken Alparslan Türkeş’e rastladım. Bana ‘Türkiye’de CHP-MHP koalisyonu olsaydı anarşi biterdi’ dedi. ‘Katılıyorum, keşke olabilseydi. Ben taraftardım’ dedim” şeklinde ifade etti. Ayrıca, yaptığı barış sürecine de teşekkür ettiğini ekledi.

KOALİSYONUN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYOR

Genel Başkan Özgür Özel’in MHP’ye yönelik “ittifak ortağı ile yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz” açıklaması ile ilgili olarak, Çetin, “Ben CHP ile MHP’nin koalisyonunun başarılı olacağına inanıyorum” dedi. Bu açıklaması, koalisyonun geleceği hakkında olumlu bir bakış açısını dile getirdi.