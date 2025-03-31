Hikmet Çetin Beyin Pıhtısı Geçirdi

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

Eski CHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Ramazan Bayramı vesilesiyle tatil amacıyla İzmir’in Çeşme ilçesindeki otelde aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Çetin’in beynine pıhtı attığı bildiriliyor. 88 yaşındaki Çetin’in bir süre hastanede tedavi gördüğü ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hikmet Çetin, 1937 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. CHP Genel Başkanlığı görevini Şubat 1995 – Eylül 1995 tarihleri arasında yürüttü. Başbakan Yardımcılığı görevini ise Mart 1995 – Ekim 1995 ve Ekim 1978 – Kasım 1979 tarihleri arasında sürdürdü. 1977 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 1978-1979 yılları arasında Bülent Ecevit tarafından kurulan koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev aldı. Partisi 12 Eylül Darbesi ile kapandı.

KÜÇÜK PARTİLERİN HÜKÜMETİNE KATILIMI

1987 Türkiye genel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den Diyarbakır milletvekili olarak meclise giren Çetin, partide üst düzey yöneticilik yaptı. 1991 Türkiye genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili olarak üçüncü kez seçilen Çetin, Süleyman Demirel tarafından kurulan koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. Şubat 1995’te yapılan CHP ile SHP’nin birleşiminde genel başkan olarak seçilen Çetin, bu görevini Eylül ayına kadar sürdürdü.

MECLİS BAŞKANLIĞI VE DANIŞMANLIK GÖREVİ

1997 yılında meclis başkanı olarak seçildi ve bu görevini 1999 Türkiye genel seçimlerine kadar devam ettirdi. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e dış politika alanında başdanışmanlık yaptı. 2003-2006 yılları arasında NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yürüttü. Ayrıca Mustafa Sarıgül tarafından kurulan Türkiye Değişim Hareketi içinde de yer aldı.