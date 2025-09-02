Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli’yi Ziyaret Etti

HİKMET ÇETİN’DEN DEVLET BAHÇELİ’YE ZİYARET

Eski TBMM Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Hikmet Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ediyor. Çetin’in MHP lideri Bahçeli ile gerçekleştirdiği bu görüşme, MHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından fotoğraflarla duyuruldu.

GÖRÜŞME DETAYLARI

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen bu baş başa görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü ve Bahçeli’nin Çetin’i samimi bir şekilde uğurladığı ifadeleri paylaşımda yer aldı. Ziyaretin detayları hakkında daha fazla bilgi verilmedi.