Haberler

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli’yi Ziyaret Etti

HİKMET ÇETİN’DEN DEVLET BAHÇELİ’YE ZİYARET

Eski TBMM Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Hikmet Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ediyor. Çetin’in MHP lideri Bahçeli ile gerçekleştirdiği bu görüşme, MHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından fotoğraflarla duyuruldu.

GÖRÜŞME DETAYLARI

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen bu baş başa görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü ve Bahçeli’nin Çetin’i samimi bir şekilde uğurladığı ifadeleri paylaşımda yer aldı. Ziyaretin detayları hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Ederson’la Anlaştı, Sözleşme İmzalandı

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson'un transferiyle ilgili bir video yayımladı. Videoda Galatasaraylı taraftarların Ederson'u istediği tezahüratlar ve mutsuz bir yüz ifadeli tişört dikkat çekti.
Haberler

Beşiktaş, Vaclac Cerny ile Anlaştı

Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Cerny, Rangers'taki başarılı performansıyla transferin gözdesi haline geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.