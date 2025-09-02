Hikmet Çetin MHP’yi Ziyaret Etti

CHP ESKİ GENEL BAŞKANI HİKMET ÇETİN’DEN SÜRPRİZ ZİYARET

CHP’nin eski genel başkanı ve 20’nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. İki lider arasındaki baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat boyunca devam etti.

GÖRÜŞME BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

MHP’nin resmi sosyal medya kanalı üzerinden ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda, “TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi’nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin’i samimi bir şekilde uğurladı” şeklinde bilgiler verildi.