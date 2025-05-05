Hikmet Çetin Ortak Açıklama Yaptı

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

TBMM’nin eski başkanlarından Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, ortak bir bildiri yayımladı. Hikmet Çetin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli ile bir araya gelerek ortak bir açıklama yaptıklarını açıkladı. Çetin, bildiriyi okurken demokratik hukuk devleti ile evrensel hukuk ilkelerine dikkat çekti.

YARGI BAĞIMSIZLIĞINA VURGU

Çetin, “Yargının bağımsız olmadığı yerde adaletten, hukuktan, hukukun üstünlüğünden ve güven içinde yaşamaktan söz edilemez; çünkü bu hallerde kararlar yargı tarafından değil, bağlı olduğu güçler tarafından telkin edilir veya önerilir.” dedi. İktidarın muhalif siyasete karşı kullandığı güçlerin ve bağımsız bir şekilde hareket etmeyen yargı aracılığıyla hukuka aykırı eylemlerin meydana geldiğini ifade etti. Örneğin, Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl sonra diplomasının iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU’NUN DURUMU

Çetin, İmamoğlu’nun tutuklama sürecine de değinerek, “Geçersiz olan bu hukuka aykırılığın ardından, partisi tarafından ön seçim yapılacağı günün bir gün öncesinde, ‘Terör örgütleriyle ilişkisi olduğu ve yolsuzluk yaptığı’ iddialarıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.” dedi. Çağdaş hukuk sistemlerinde tutuklamanın bir ceza olarak değil, bir tedbir olarak öngörüldüğünü vurguladı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İSTENİYOR

İçinde bulundukları durumu değerlendirirken, TBMM’nin geçmiş dönem başkanları olarak, ülkenin demokratik hukuk devleti kimliğinin ve ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için hukukun hakim kılınması gerektiğini, herkes için eşit uygulanması ve yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiğini savundu. Çetin, “İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasını öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.