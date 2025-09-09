Hikmet Çetin, Türkiye’nin Saygın Politikacılarındandır. Eğitimini Ankara Üniversitesi’nde Tamamladı. 1977’de Siyasete Adım Attı. Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi. 1997’de TBMM Başkanı Oldu. 2025’te 88 Yaşını Kutlayacak

TÜRK SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR İSİM

Hikmet Çetin, Türk siyasetinin köklü figürlerinden biri olarak uzun yıllar birçok önemli görev üstlenmiş bir devlet adamıdır. Onun siyasi kariyeri boyunca bakanlık gibi kritik pozisyonlarda yer almasının yanı sıra uluslararası platformlarda da önemli sorumluluklar almıştır. Hikmet Çetin’in hayatı ve yaptığı işler, kamuoyunun dikkatini sıkça çekiyor. Hikmet Çetin hakkında merak edilen detaylar, haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

Türkiye siyasetinin deneyimli ve saygın isimlerinden biri olan Hikmet Çetin, eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İktisat ve Maliye Bölümü’nde tamamladı. Kamu hizmetine Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman yardımcısı olarak başlayan Çetin, bu dönemde ABD’de Williams College ve Stanford Üniversitesi’nde kalkınma ekonomisi ve planlama alanında eğitim aldı. Siyasete 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak giriş yaptı. 1978-1979 yıllarında ise Bülent Ecevit’in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı ve devlet bakanı olarak görev yaptı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında partisi kapatılan Çetin, 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den Diyarbakır milletvekili olarak siyasete dönüş yaptı ve bu süreçte parti içinde çeşitli üst düzey görevlerde yer aldı. 1991 yılında Gaziantep milletvekili olarak meclise yeniden girdi ve Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin dışişleri bakanlığını üstlendi. Bu dönemde Türkiye’nin dış politikasında aktif bir rol oynadı. 1995 yılında CHP ile SHP’nin birleşmesi sonucu kurulan yeni CHP’de genel başkanlık görevine getirildi, ancak bu süre sadece aynı yılın eylül ayına kadar sürdü. 1997’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak atanarak 1999 yılına kadar bu önemli görevi yerine getirdi.

Siyasi kariyerinin sonrasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e dış politika alanında danışmanlık yaptı. 2003-2006 yılları arasında NATO’nun Afganistan’daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev aldı. Ayrıca, Mustafa Sarıgül’ün öncülüğünde kurulan Türkiye Değişim Hareketi’nde aktif bir rol üstlendi. Hikmet Çetin, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu üyesi olarak da akademik alanda katkılarda bulunuyor. Sahip olduğu deneyimle Türkiye’nin önemli siyasetçilerinden biri olarak anılmaktadır. 1937 yılında doğan Hikmet Çetin, 2025 yılı itibarıyla 88 yaşına ulaşmış olacak ve uzun yıllara dayanan siyasi kariyeriyle tanınmaya devam edecektir.

Hikmet Çetin, 1937 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. Bölgeyle olan bağları ve köklü geçmişi, hayatında belirgin izler taşımaktadır. Özel hayatına dair kamuoyunda bilinen bilgilere göre evli olduğu öğrenilmektedir. Ancak ailesi ve özel yaşamı hakkında detaylı bilgiler genellikle gizli tutulmaktadır. Hikmet Çetin, uzun yıllar boyunca Türk siyasetinde yaptığı çalışmalarla önemli bir figür olmaya devam etmektedir.