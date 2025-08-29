Hikmet Demircan, Bahçesine Havuz Yaptı

ZONGULDAK’TA YAT USTASI ÖZGÜN HAVUZ PROJESİ HAYATA GEÇİRDİ

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, yat ustası Hikmet Demircan, İstanbul’da yat yapımında kullandığı kalıbı doğduğu köydeki evinin bahçesinde kurduğu havuzda değerlendirdi. Yıllardır İstanbul’da yat sektöründe faaliyet gösteren Demircan, 270 kilometre mesafeden köyüne getirdiği 17 metrelik yat kalıbıyla dikkat çekici bir projeye imza atmış oldu.

HAVUZ YAZ AYLARINDA ÇOCUKLARIN EĞLENCE ALANI OLDU

Demircan, bahçesine kurduğu havuzda bir atlama tahtası da ekleyerek, yaz aylarında çocuklar için eğlenceli bir alan oluşturdu. Çocuklarının mutluluklarından büyük bir keyif aldığını ifade eden Demircan, projenin detaylarını şu şekilde aktardı: “İstanbul’da yat sektöründe çalışıyorum. Bu yıl sıcaklar artınca aklıma bu fikir geldi. Hayalimi gerçeğe dönüştürmek için kalıbı çekiciyle 40 bin TL nakliye masrafıyla getirdim. Bahçemde sondaj var, havuzumuzu kendi suyumuzla doldurduk ve hijyenine dikkat ederek hazır hale getirdik.”

Yat sektöründe faaliyet gösteren Cengiz Sevim, projeyi tebrik ederek, “Hikmet abimizin böyle bir düşüncesi olduğunu söylemişti. Bektaş köyü ve çevresi için böyle bir havuzun yapılması bölgeye değer kattı” şeklinde konuştu. Demircan, havuzun hijyenine dikkat ettiklerini ve düzenli temizlik yaptıklarını belirterek, projeyi tamamladıktan sonra bahçeyi tamamen modern bir görünümle buluşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.