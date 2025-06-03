Hikmet’in Yarışmadan Ayrılması Tartışmalı

HİKMET TUĞSUZ’UN YARIŞMADAN AYRILIŞI

Ceylan, kameralar önünde yaptığı açıklamada, “Hikmet’in bu akşam aramızda olmadığını fark etmişsinizdir. Kendisiyle ailesi vasıtasıyla irtibata geçildi ve bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme neticesinde, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini öğrendik. Vedalaşma imkânı da bulunmuyor. Son dönemler önemli bir süreçti ancak maalesef Hikmet’in bu talebini kabul etmek durumunda kaldık” diye belirtti. Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz’un yarışmada yer almaması, sosyal medyada yayılan bazı iddiaları akıllara getiriyor.

YARIŞMA ÜZERİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Habere göre, Tuğsuz’un ayrılışının ardından, yarışmanın ödül oyununda 24 saat Türkiye’ye dönüş hakkının bulunması nedeniyle “Hikmet’in bilerek kaybetmesi ve oyuna ilgisiz davranması” yönünde eleştiriler ortaya çıktı. İzleyiciler, Tuğsuz’un elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürdüğünü ve “Türkiye’ye dönmek istemediği için bilerek kaybetti” yorumları yaptı. Bu durum, yarışmacının gözlerden uzak kalmasına sebep oldu.

CİDDİ SUÇLAMALARLA İLİŞKİLİ İDDİALAR

Hikmet Tuğsuz’un yarışmadan ani çıkışı, hakkındaki ciddi suçlamalarla da ilişkilendirilmekte. Bu suçlamaların başında 45 milyon TL’lik villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama geliyor. Antalya’da süren bir soruşturmada, Tuğsuz’un sahte vekaletname kullanarak 45 milyon TL değerindeki bir villayı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Yeni delillerle açılan dava neticesinde, hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürülüyor. Ayrıca, silahla yaralama suçlamasıyla da soruşturma altında olduğu ve bu sebepten dolayı tutuklama kararı bulunduğu belirtiliyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE GÖZALTINA ALMA BEKLENTİLERİ

Medya kaynaklarına göre, Hikmet Tuğsuz’un Türkiye’ye döner dönmez gözaltına alınarak cezaevine sevk edilmesi bekleniyor. Survivor’dan özel sebeplerle ayrılmasının ardındaki gerçek nedenin bu adli süreçlerle bağlantılı olup olmadığı ise hala belirsizliğini koruyor. Ancak, henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

HİKMET TUĞSUZ’UN PROFİLİ

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Spor geçmişi olan Tuğsuz, güçlü fiziği ve disiplinli yaşam tarzıyla Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından biri haline geldi. 1.88 metre boyu ve 93 kilogram ağırlığıyla, yarışma süresince sıkı bir antrenman ve beslenme programı uygulayarak fiziksel dayanıklılığını gösterdi. Tuğsuz, 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda yer alarak dikkat çekti ve 2025’te Survivor All Star’a katıldı. Yarışmadaki hırslı ve lider karakteriyle tanınırken, bu kez saha dışındaki olaylarla gündeme geldi. Özellikle Türkiye’ye dönüş ödül oyunundaki davranışları ve hakkındaki suçlamalar, medyada geniş yer buldu.