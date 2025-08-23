Hikmet Karaoğlan, Özel Mozaik Hastanesi’nde 46 Bin TL Ödedi

HASTANEDE KLİMA PROBLEMLERİ

Hatay’da bulunan Özel Mozaik Hastanesi’nde evladının doğum masrafları için 46 bin TL ödeme yapan Hikmet Karaoğlan, yoğun sıcakta klimanın çalışmadığı belirtilerek vantilatör çalıştırılmasına büyük bir tepki gösterdi. Antakya ilçesinde yaşayan Hikmet Karaoğlan, eşiyle birlikte sabah erken saatlerde doğum için hastaneye başvurdu. Üçüncü çocuklarının heyecanı içinde hastanede beklemeye başlayan çiftten, doğumun başarı ile gerçekleşmesinin ardından, yeni doğanlarıyla birlikte hastanenin 1321 numaralı odasına geçti. Odaya girdiklerinde klimanın çalışmadığını, sadece bir vantilatörün mevcut olduğunu fark eden çift, bu duruma tepki göstererek hastane yetkililerinden yardım istemeye başladı. Klimanın arızalı olduğu belirtildiği için, ödedikleri yüksek ücreti eleştirdiler.

HİKMET KARAOĞLAN’IN TEPKİSİ

Hikmet Karaoğlan yaşadıklarını şu şekilde dile getirdi: “Bugün sabah 8 civarlarında eşimle beraber üçüncü çocuğumuzu kucağımıza almak için hastaneye geldik. Odaya geçtiğimizde vantilatör olduğunu gördüm. Yönetimle görüşerek vantilatörün neden çalıştığını ve klimaların neden sıcak hava verdiğini sordum. Hastanede merkezi sistem olduğu ve elektrik zayıf geldiği için klimaların çalışmadığını söylediler. Ancak doktorların bulunduğu odalar ve koridorlar buz gibi dururken, hasta odasının sıcak olmasını anlayamadım. Odamız için 46 bin 400 TL ödediğimiz bir yerde bunlar kabul edilemez.”

ELEŞTİRİLERİNİ ARTTIRIYOR

Karaoğlan, 2025 yılında klimanın çalışmadığını ifade ederek, “Ödeme tek çekim olarak alındı ve ben bu hastanenin daha iyi hizmet sunmasını beklerken almadım. Ücreti ödedik ama hizmet sıfır. Yetkililer bu durumu denetlesin. Eğer klimalar gerçekten arızalıysa, acil olarak onarılması gerekir. Ancak bu durumu istemediğimizi dile getiriyorum çünkü hastanenin bu şekilde devam etmesini istemiyorum” şeklinde konuştu. Bu yaşanan durum, hem hastanenin hem de sağlık sisteminin eksikliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.