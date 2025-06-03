Hikmet Tuğsuz Yarışmadan Çekildi, Ciddi Suçlamalar Var

ŞOK AYRILIK YAŞANDI

Survivor 2025 All Star sezonun büyük finale günler kala beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Yarışmanın ön plana çıkan isimlerinden Hikmet Tuğsuz, ani bir kararla yarışmadan çekildi. Sunucu Murat Ceylan, ada konseyinde yaptığı açıklamada, “Hikmet artık aramızda değil. Ailesi bizimle iletişime geçti ve görüşme talep etti. Görüşme sonrası Hikmet, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini iletti” dedi. Ancak kulislerde konuşulanlar, bu ayrılığın “özel sebeplerle” izah edilemeyecek kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

YAKALAMA KARARI İDDİALARI

İddialara göre Tuğsuz hakkında “dolandırıcılık” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından yakalama ve tutuklama kararı bulunduğu bildiriliyor. Bu kararın ailesine tebliğ edildiği, durumun Hikmet’e iletilmesinin ardından yarışmadan acil olarak çekilme kararı aldığı öğreniliyor. En dikkat çeken detay ise Tuğsuz’un Türkiye’ye dönmesi halinde tutuklanacak olması. Bu sebepten Tuğsuz’un, Dominik’ten doğrudan Türkiye’ye değil, başka bir ülkeye geçmeyi planladığı iddia ediliyor.

HİKMET’İN GEÇMİŞİ VE GÜNDEMİ

Bu gelişmeler sonrası yarışmadaki dengeler değişirken, Hikmet’in durumu ve hakkında açılan davaların ayrıntıları gündemin en çok tartışılan konuları arasında girdi. Survivor 2025 All-Star kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz, 27 Haziran 2016 tarihinde iki ayrı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası almıştı. Cezasının onanmasıyla 31 Temmuz 2023’te cezaevine giren Tuğsuz, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra adli denetim serbestlik hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. Yurtdışı yasağının kaldırılmasıyla birlikte Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışmaya katılan Tuğsuz hakkında, “45 milyonluk villa dolandırıcılığı” ve “silahla kasten yaralama” suçlarına karıştığı iddialarıyla birlikte geçmiş aylarda iddianame düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat’ta Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı ve bu karar, Tuğsuz’un Dominik’e gitmesinin ardından alınmıştı.