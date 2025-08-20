Hikmet U. Müşteri Murat S.’yi Vurmuş

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir otoparkta yaşanan bu olay, 72 yaşındaki otopark işletmecisi Hikmet U. ile 52 yaşındaki müşterisi Murat S. arasında park ücreti yüzünden çıkan bir tartışma ile başladı.

TARTIŞMA VE SİLAH KULLANIMI

Otoparkta yaşanan tartışmanın büyümesiyle Hikmet U., otomobilinden çıkardığı tabancayla Murat S.’ye ateş etti. Murat S., belinden yaralandıktan sonra arbede sırasında Hikmet U.’nun elindeki tabancayı aldı. Bu sırada Hikmet U., patlayan tabanca nedeniyle sağ el baş parmağından yaralandı.

Olay, çevredekilerin müdahale etmesiyle son buldu ve bir vatandaş tarafından görüntülendi. Murat S., yaralı halde otomobiliyle özel bir hastaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hikmet U.’nu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hikmet U., adliyeye sevk edildi.

GEÇMİŞİ VE CEZASI

Ayrıca, Hikmet U.’nun 1994 yılında işlediği bir cinayet sonucunda cezaevine girdiği ve 8 yıl hapis yattığı bilgisi ortaya çıktı. Bu durum, olayın seyrini etkileyen önemli bir ayrıntı olarak kayıtlara geçti.