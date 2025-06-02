Hikmet, Yarışmadan Ani Ayrıldı, Sebep?

Ceylan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Hikmet’in bu akşam aramızda olmadığını fark etmişsinizdir. Kendisiyle ailesi vasıtasıyla irtibata geçildi ve bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme neticesinde, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini öğrendik. Vedalaşma imkânı da bulunmuyor. Son dönemler önemli bir süreçti ancak maalesef Hikmet’in bu talebini kabul etmek durumunda kaldık” diye belirtti.

HİKMET TUĞSUZ’UN YARIŞMADAN AYRILIŞI

Habere göre, Tuğsuz’un ayrılış kararı son günlerde sosyal medyada yükselen bir iddiayı gündeme getirdi. Yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye’ye dönüş hakkı tanıyan ödül oyununda Hikmet Tuğsuz’un bilerek kaybettiği ve oyuna ilgisiz davrandığı yönünde yoğun eleştiriler yapıldı. İzleyiciler, Tuğsuz’un elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürdüğünü ve “Türkiye’ye dönmek istemediği için bilerek kaybetti” şeklinde yorumlarda bulundu.

SONUÇLAR VE SUÇLAMALAR

Tuğsuz’un yarışmadan ani çıkışı, hakkındaki ciddi suç iddiaları ve çıkarıldığı belirtilen tutuklama kararlarıyla da ilişkilendiriliyor. Tuğsuz’un ismi, şu iki suçlamayla gündeme geliyor: 1. 45 Milyon TL’lik Villa Dolandırıcılığı: Antalya’da devam eden bir soruşturmada, Tuğsuz’un sahte bir vekaletname kullanarak 45 milyon TL değerindeki bir villayı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Yeni delillerin ortaya çıkmasıyla yenilen açılan dosya nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürülüyor. 2. Silahla Kasten Yaralama: Tuğsuz’un ayrıca bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla soruşturma altında olduğu ve bu dosyadan dolayı da tutuklama kararı bulunduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklar, benzer bir suç sebebiyle daha önce kısa süreli hapis yattığını ve denetimli serbestlikle tahliye edildiğini aktarıyor.

GELECEK SÜREÇ

Medya kaynaklarına göre, Hikmet Tuğsuz’un Türkiye’ye döner dönmez gözaltına alınarak cezaevine sevk edileceği tahmin ediliyor. Survivor’dan özel sebeplerle ayrılmasının ardındaki gerçek nedenin bu adli süreçlerle bağlantılı olup olmadığı ise merak konusu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olan Tuğsuz, çocuk yaşlardan itibaren spora olan ilgisiyle dikkat çekti. Güçlü fiziği, rekabetçi yapısıyla ve disiplinli yaşam tarzıyla Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından birine dönüştü. 1.88 metre boyunda ve 93 kilogram ağırlığında olan Tuğsuz, yarışma süresince uyguladığı sıkı antrenman ve beslenme programıyla fiziksel dayanıklılığını kanıtladı. İlk olarak 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda yer alarak geniş bir hayran kitlesi edindi. 2025’te Survivor All Star’a katılarak yeniden adından söz ettirdi. Tuğsuz, yarışmadaki hırslı ve lider ruhlu karakteriyle tanınırken, bu kez saha dışı olaylarla gündeme gelmiş durumda. Özellikle Türkiye’ye dönüş ödül oyunundaki tavırları, hakkındaki suçlamaları daha da öne çıkardı.