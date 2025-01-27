Hilal’i Sokağa Atan Mehmet Tutuklandı

OLAYIN YAŞANDIĞI TARİH VE YER

Olay, 23 Haziran 2024’te Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi 798’inci Sokak’ta gerçekleşti. Mehmet Demirhan, 6 yıl süren dini nikahla yaşadığı ve bir çocuk sahibi olduğu Hilal Kar’ı, ayrılmasının ardından bir yıl geçtikten sonra sokakta yürürken arkasından yaklaşıp tabancayla vurdu.

OLAYIN SONUÇLARI VE KURBANIN DEFNI

Hilal Kar, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Demirhan olay yerinden kaçtı. Hayatını kaybeden Hilal Kar, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Demirhan’ın Sur ilçesi kırsalında dolaştığını belirledi. Sürekli şapka takan, farklı kıyafetler giyen ve bisiklet kullanan şüpheli, kaldığı barakada gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı.

TUTUKLAMA PROSESİ

İşlemlerinin ardından Mehmet Demirhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre, Demirhan’ın “kafasına 2 el ateş edip kaçtığı” belirtiliyor.