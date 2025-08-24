Hilal’in Bahçeli’yi Ziyareti Gerçekleşti

ÜLKÜCÜ HAREKETİN ANLAMLI ZİYARETİ

Ülkücü camianın ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Aydın’daki önemli isimlerinden önceki dönem MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan’ın kızı Hilal’in en büyük isteği gerçeğe dönüştü. 3,5 yaşındaki Hilal Pehlivan, birkaç aydır ‘Devlet Dede’ diye hitap ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmek istemekteydi. Aydın’dan Ankara’ya götürülen Hilal, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin elini öperek Bozkurt Selamı verdi.

DEVLET BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Kızlarının en büyük arzusunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşayan Gizem ve Burak Pehlivan çifti, Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini ilettiler. “Hilal’imizin en büyük dileğiydi” diyerek duygularını ifade ettiler. Ziyaretle ilgili olarak Aydın Ülkü Ocakları’nın eski başkanlarından Burak Pehlivan, “Milliyetçi-Ülkücü Hareket Ailemizin büyüğü, Türkmen Beyimiz, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi, kıymetli eşim Gizem Hanım ve minik kızçemiz Hilal ile birlikte makamında ziyaret etmenin onurunu yaşadık. Kızımız Hilal’in en büyük arzusu Liderimiz Devlet Dedesi’nin elini öpmekti. Kızımızla birlikte çok mutlu olduk. Allah, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’ye sağlık, sıhhat ve uzun ömür verip başımızdan eksik etmesin” şeklinde açıklamada bulundu.