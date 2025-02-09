Hilal Saraç Neden Tutuklandı? İşte Detaylar

HİLAL SARAÇ’IN TUTUKLANMA SEBEBİ

Astrolojide tanınan isimlerden biri olan Hilal Saraç tutuklandı. Saraç’ın tutuklanmasına sebep olan durumlar hakkında çeşitli bilgiler mevcut. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp ameliyatı olması bu konu ile ilişkili görünüyor. Hilal Saraç, Bahçeli hakkında sosyal medya üzerinden birkaç tweet paylaştı.

SARAÇ’IN TWEETLERİ VE AÇIKLAMALARI

Hilal Saraç, attığı tweetlerden birinde şu ifadelere yer verdi: “Bence Devlet Bahçeli Akciğerlerine baktırsın. Ben de Ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi Akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır. Vip kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar.” Bu tweetlerin ardından bir başka paylaşımda ise “Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence” ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMANIN DETAYLARI

Bu ifadelerin ardından Hilal Saraç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. İşte bu soruşturma sürecinin ardından Saraç’ın tutuklandığı haberi geldi.