Hilar Kaya Mezarları Ören Yeri Tescillendi

HİLAR MAĞARALARI’NIN TESCİLLENMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Diyarbakır Müze Müdürlüğü, Ergani ilçesinin 6 kilometre kuzeybatısında yer alan Hilar Mağaraları, diğer adıyla Hilar Kaya Mezarları’nın ören yeri olarak tescillenmesi amacıyla iki yıl önce kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında tarihi alana yönlendirme ve bilgilendirme levhaları konuldu, çevresine tel çit çekildi, güvenlik kameraları yerleştirildi, aydınlatma sistemi oluşturuldu, karşılama merkezi ve yürüyüş yolları inşa edildi, ayrıca güvenlik ekibi görevlendirildi. Müze Müdürlüğü, alanın ören yeri olabilmesi için gereken tüm şartları sağladıktan sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda Hilar Kaya Mezarları, kentin önemli kültürel varlıklarından biri olarak ören yeri statüsü kazandı. Tek bir kaya konutuyla birlikte 16 kaya mezarının bulunduğu bu alandaki çeşitli kabartmaların, bölgenin turizmine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

KAZILARDA BULUNAN TARİHİ İZLER VE KÜLTÜREL VARLIKLAR

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, kaya mezarlarının bulunduğu bölgede Mezolitik Dönem’e (M.Ö. 22000-10000) ait insan izlerine rastladıklarını belirtti ve bu alanın, kuş uçuşu mesafeyle 300 metre uzaklıktaki Çayönü Tepesi ile ilişkili olabileceğini ifade etti. Gizligöl, Çayönü’nde yürütülen kazı çalışmalarında görev alan bir ekibin 1979 yılında Hilar’da gerçekleştirdiği kazı sırasında iki kaya mezarı tespit ettiğini hatırlattı. 2006 yılına kadar bölgede başka bir kazı yapılmadığını vurgulayan Gizligöl, Müze Müdürlüğü’nün önderliğinde 2006’da tekrar başlatılan kazılarda bir kaya konutu ve 16 kaya mezarının yanı sıra binlerce kültürel varlık bulunduğunu açıkladı. Kazı çalışmalarında özellikle birçok mezar buluntusuna ulaştıklarını söyleyen Gizligöl, içlerinde boncuklar, bilezikler, süs eşyaları, altın kolyeler ve Roma ile Bizans Dönemi’ne ait altın, gümüş ve bronz sikkelerin bulunduğunu belirtti. Bu eserler, İçkale’deki müzede sergileniyor.

ÖREN YERİ SAYISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Gizligöl, Hilar’ın nekropol alanı olarak Roma döneminde M.S. 1. yüzyılda kullanılmaya başlandığını ve 4. yüzyıla kadar sürdüğünü belirtti. Hilar Kaya Mezarları’nın Adıyaman Perre ve Mardin Dara’daki nekropol alanları ile benzerlik gösterdiğini ifade eden Gizligöl, bu alanın Zerzevan Kalesi ile de aynı döneme denk geldiğini dile getirdi. Roma İmparatorluğu’nun kuzey Mezopotamya’daki egemenliğine dair önemli ipuçları sunduğunu vurgulayan Gizligöl, şu anda tespit edilen 16 mezarın yanı sıra daha pek çok kaya mezarının varlığının tespit edildiğini ve kazı çalışmalarının ilerleyen yıllarda bu sayıyı artıracağını belirtti. Alanın yalnızca yüzde 5’inin kazıldığını ifade eden Gizligöl, Roma İmparatorluğu döneminde kaya mezarlarının bulunduğu bölgenin bir taş ocağı olarak kullanıldığını ve ham madde çıkarıldıktan sonra bölgenin nekropole dönüştüğünü aktardı.

Gizligöl, Hilar Kaya Mezarları’nın ören yeri olarak tescil edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Diyarbakır’da daha önce bir ören yeri yoktu. Türkiye genelinde 214 müze ve 146 ören yerimiz var, Hilar Kaya Mezarları kentin ilk ören yeri oldu. 2025’te Diyarbakır için önemli bir turizm merkezi olmasını umuyoruz.” dedi. Kentte ören yeri sayısını artırmak için çalışmalarını sürdüren Gizligöl, önümüzdeki yıl Zerzevan Kalesi’nin ardından Eğil Kalesi ve Silvan ilçesindeki Hasuni Mağaraları’nın da ören yeri olarak tescillenmesini hedeflediklerini ifade etti. Gizligöl, Diyarbakır için ören yeri sayısını 4’e çıkarmak istediklerini ve bu şekilde kent merkezindeki turizm yoğunluğunu ilçelere de yaymayı amaçladıklarını, kırsal alandaki turizm hareketliliğini artırarak Diyarbakır’ın turizmden daha fazla pay almasını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.