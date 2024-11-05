Hilmi Şen’in AK Parti’ye Geçiş Hazırlığı

BELEDİYE BAŞKANI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Makam aracıyla TOKİ çalışmalarının devam ettiği alana giden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, amcasının oğlu olduğu öğrenilen E.Ş. tarafından silahlı saldırıya maruz kaldı. Olay sırasında araçtan inen Hilmi Şen ile şoförü Mikayil Çelikkol (40) ve diğer iki kişi, Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45), saldırının hedefi oldu. Ne yazık ki, Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol yaşamını yitirirken, diğer iki kişi de yaralandı.

AK PARTİ’YE KATILMA HAZIRLIĞI

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Balışeyh Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Hilmi Şen, yaklaşık üç ay önce partide yaşanan olaylara tepki göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yapılan açıklamalara karşı istifa etti. Şen’in, AK Parti’ye geçiş için hazırlık yaptığı ve bu konuda önümüzdeki günlerde resmi bir duyuru gerçekleştireceği bilgisi alındı.