Hilton Al Habtoor City, Dubai tatilcilerinin gözdesi

Dubai’nin konumu en iyi otellerinden birisi olan Hilton Al Habtoor, Dubai’nin sıcak yaz aylarında da seyahatseverler tarafından tercih ediliyor.

Dubai’nin en merkezi bölgelerinden birisi olan Al Habtoor City’de bulunan Hilton’un bu şubesi, tatilcilerin en çok ilgisini çeken otellerin arasında yer alıyor.

Otelin misafirlerinden gazeteci / yazar Muaz Kalaycı, 3 günlük tatili boyunca yaşadığı deneyimleri, Haber Aktüel’in tatil sayfası okuyucuları için anlattı. Kalaycı, Hilton Al Habtoor çalışanlarının inanılmaz bir özveri ve nezaketle işlerine odaklandıklarını belirtirken, otelin, kanal, deniz ve Burj Khalifa manzaralı odaları için hayranlığından bahsetti. “Otel odalarının manzarası gerçekten muhteşemdi” diyen Kalaycı, “Hilton Al Habtoor, konum olarak muhteşem bir yerde bulunuyor. Hem Dubai kanalının hemen yanı başında, hem de odalar Basra Körfezini ve Dubai’nin en devasa gökdelenlerinin olduğu Dowtown’u görüyor. Otelde değil de sanki evimde gibiydim. Otelin içerisindeki restoranlar inanılmaz lezzetli. Ayrıca otelin etrafında keşfedilmeyi bekleyen bir çok dünya lezzetleri ve ikonik turistik yerler var.” diye konuştu.

Hilton Dubai Al Habtoor, Booking kullanıcıları tarafından da “çok iyi” bulunmuş ve bu şekilde değerlendirilmiş. “Sürdürülebilir seyahat tesisi” ünvanına sahip otelin; SPA, yüzme havuzları, çocuk kulübü, çocuk havuzu, fitness merkezi, oda servisi, birbirinden özel restoranlar gibi birçok servisi bulunuyor.

Turistlerin Dubai’de en çok ilginisini çeken Dubai su gösterisine sadece 5 dakika uzaklıkta olan Hilton Dubai Al Habtoor’un Dubai plajlarına da ücretsiz servisi var.