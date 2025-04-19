Hilvan’da 20 yıllık husumet sona erdi

BİR HUSUMETİN SON BULMASI

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle başlayan akraba iki aile arasındaki husumet, 20 yıl sonra barış yemeği ile sona erdi. Bilgilere göre, olay Hilvan ilçesine bağlı kırsal Akıncı Mahallesi’nde gerçekleşti. Şeyhanlı aşiretine mensup Şeyhimam kabilesinin akrabaları olan Basmacı ve Başkaldırma aileleri, yaklaşık 20 yıl önce meydana gelen silahlı kavgada Mehmet Başkaldırma’nın ölümüyle aralarındaki düşmanlık başladı.

BARIŞ YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Bir kişinin hayatını kaybettiği kavgadan sonra süregelen husumetin sona ermesi için AK Parti eski Milletvekili Seyit Eyüpoğlu, kanaat önderi Ali Kaçmaz, Abdullah Tacar ve aile büyüklerinin araya girmesiyle bir barış yemeği düzenlendi. Eyyübiye ilçesindeki bir taziye evinde yapılan barış yemeğine yaklaşık bin kişi katıldı. Taraflar, Kur’an-ı Kerim’in altında birbirlerine sarıldı. Aile büyüklerinden İsmet ve Hasan Basmacı, bir daha böyle acılar yaşanmaması için aile büyüklerine söz vererek birbirine kenetlendiler. Barışın sağlanmasıyla taraflar, birlikte yemek yedi ve daha sonra dağıldı.

BARIŞIN ÖNEMİ VURGULANDI

Barışın sağlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür eden AK Parti eski Milletvekili Seyit Eyüpoğlu, “Barışımız hayırlı olsun. İnşallah beklenen barışlara da örnek olur. Barış her şeyden önce gelir. Rabbimiz ve Peygamber Efendimiz, yaşanan olayların sonlandırılması için barışların bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini bize söylüyor. Bugün, yıllar önce akraba iki ailemiz arasında bir kişinin hayatını kaybetmesi ile başlayan husumeti noktaladık. Elhamdülillah, bugün sonuçlandırdık. Herkesin gayretiyle husumet bitti. Barışımız hayırlı olsun. Katkı veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Murat Basmacı ise, “Bizim köyde yaklaşık 20 yıl önce yaşanan bir kavgada bir akrabamız hayatını kaybetti. Aile büyüklerimizin devreye girmesiyle husumet son buldu. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmaz. Barışın sağlanmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.