Hilvan’da Araç Çarpışması, 10 Yaralı

KAZA ANI

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpıştı ve bu olay sonucunda 10 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı Apaydın ile Çakmak Mahalleleri arasındaki yolda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, karşı yönden gelen otomobil, tarım işçilerini taşıyan minibüsle kafa kafa çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Bu talihsiz olayda 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Hilvan, Siverek ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğuna dair bilgiler mevcutken, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.