Hilvan’da Elektrik Kontağı Yangın Çıkardı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde meydana gelen yangın, bir evi tamamen yok etti. Alınan bilgilere göre, yangın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesinde gerçekleşti. Halef Küçükkaya’ya ait konutta, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen bir yangın ortaya çıktı.

Yangını gören çevredekiler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ne yazık ki, yangın sebebiyle evdeki tüm eşyaların kül olduğu öğrenildi.

Gültekin, Okul Ziyaretinde Velilerle Görüştü

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ordu’da Sosyal Market Öğrenci İhtiyaçlarını Karşıladı

Ordu’daki sosyal market, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlayarak ailelerin yükünü hafifletiyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirildi.

