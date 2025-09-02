Hilvan’da Elektrik Kontağı Yangın Çıkardı

YANGIN HABERİ

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde meydana gelen yangın, bir evi tamamen yok etti. Alınan bilgilere göre, yangın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesinde gerçekleşti. Halef Küçükkaya’ya ait konutta, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen bir yangın ortaya çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangını gören çevredekiler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ne yazık ki, yangın sebebiyle evdeki tüm eşyaların kül olduğu öğrenildi.