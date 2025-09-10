Hilvan’da Hükümet Konağı’nda Yangın

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bulunan Hükümet Konağı’nda sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve en üst katta başladığı bildiriliyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarı üzerine hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınan yangın, ekiplerin aktif müdahalesiyle söndürüldü ve soğutma çalışmalarına geçildi.

İNCELEME SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Yangının nedenine ilişkin olarak incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle alakalı detayların araştırılması bekleniyor.