Haberler

Hilvan’da Hükümet Konağı’nda Yangın

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bulunan Hükümet Konağı’nda sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve en üst katta başladığı bildiriliyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarı üzerine hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınan yangın, ekiplerin aktif müdahalesiyle söndürüldü ve soğutma çalışmalarına geçildi.

İNCELEME SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Yangının nedenine ilişkin olarak incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle alakalı detayların araştırılması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay’da gece hortum görüntülendi

İskenderun Körfezi'nde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından telefonlarla kaydedildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak kısa süreli paniğe sebep oldu.
Haberler

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artmış Durumda

İstanbul'da hafta ortasında sabah saatlerinde belirli bölgelerde trafik kalabalığı yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.