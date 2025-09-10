Haberler

Hilvan Hükümet Konağı’nda Yangın Çıktı

YANGIN OLDUĞU BİLGİSİ İHHAB EDİLDİ

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki Hükümet Konağı’nda sabah saatlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı. İlçede kaymakamlık, adliye ve çeşitli kamu kurumlarını barındıran binada, saat 07.30 civarında sebebi bilinmeyen bir yangın başladı. Alevler hızla yayılırken, kaymakamlığın makam odasına ulaştı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın anında meydana gelen yoğun duman ve alevler, çevredeki kişileri korkuttu. Mesai saatleri nedeniyle, kamu çalışanlarının binaya girmesi ve çıkışı yasaklandı. İtfaiyecilerin başarılı müdahalesiyle yarım saat içinde yangın söndürüldü. Şu an yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırmalar devam ediyor.

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

