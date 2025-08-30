Hind Receb’in Aracı, Gazze’nin Korkunç Gerçeklerini Sergiliyor

HİND RECEB’İN TEMSİLİ ARACI SERGİLENİYOR

Hollanda’da, 29 Ocak 2024’te İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde yer alan Tel el-Hava bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitiren 6 yaşındaki Hind Receb ile ailesinin bulunduğu araç, temsili olarak sergilendi. Gönüllülerin desteğiyle Hollanda’da yaşayan Cemal Arıcan tarafından Utrecht kentinde bulunan Stadhuis Meydanı’nda yapılan sergide, küçük Hind’in yanı sıra İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden diğer Filistinli çocuklar da anıldı. Ziyaretçilerin dikkatini çekmek ve Gazze’deki olayları hatırlatmak amacıyla, kurşun delikleri açılmış haldeki Hind ve ailesinin bulunduğu araç sembolik bir şekilde sergilendi. Arıcan ve gönüllüler, ziyaretçilere Hind’in hikayesini ve Gazze’deki çocukların yaşadıklarını anlatan broşürler dağıttı.

ARACA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR

Ziyaretçiler, temsili araca yoğun ilgi gösterdi ve aracın üzerine çiçek bıraktı. Her hafta sonu farklı kentlerde sergilenen bu araç, yarın da Utrecht’in Vredenburg Meydanı’nda ziyaret edilebilecek. Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı katıldığı gösterilerde çaresiz hissettiğini belirterek, “Gazze’de yaşananlar için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Aklıma Hind Rajab’ın öldürüldüğü aracın temsilini sergilemek geldi.” dedi. Hurdalıktan aldığı bir aracı, kuzenleri ile birlikte Hind’in aracıyla benzetmeye çalıştığını ifade eden Arıcan, “Çaresiz kalmaktansa bu şekilde Hind ve onun gibi yaşamını kaybeden çocuklara dikkat çekmek ve Gazze’de yaşananları anlatmak gerekiyor.” diye ekledi.

HIND RECEB’İN ÖLÜMÜ VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Hind Receb’in öldürülmesi, İsrail güçlerinin Gazze’deki saldırıları ve işgali nedeniyle güvenli alan bulmak amacıyla yola çıkan bir aracı hedef alması sonucu gerçekleşti. Gazze’nin Tel el-Heva Mahallesi’nde seyir halindeki araçta, 6 yaşındaki Hind Receb ile 5 akrabası yer alıyordu. Saldırı sonrası araçtaki dört kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Receb ile sağ kalan 15 yaşındaki Leyan Hamade, Filistin Kızılayı’nı arayıp yardım istedi. Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024 tarihinde, Leyan Hamade’nin yardım talep eden ses kaydını yayımladı. Ancak Hamade, daha sonra hayatını kaybetti ve aracında yaşamını yitiren yakınlarının durumu da ifade edildi. Receb, “Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum.” diyerek 3 saat boyunca yardım talep etti, ancak kurtarılamadı.

AMBULANSIN HEDEF ALINDIĞI BİLGİLERİ

İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından, 10 Şubat 2024’te aracın içindekiReceb, dayısı, dayısının eşi ve üç çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Hind’in içinde bulunduğu araç, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış şekilde tespit edildi. Hind Receb’in ölümü, dünya genelinde büyük yankılar uyandırdı. Ayrıca, Receb’i almak için gönderilen Filistin Kızılayı’na ait ambulansın, direkt hedef alındığı ve ambulans içinde bulunan iki Kızılay ekibi üyesinin cansız bedenlerinin bulunduğu öğrenildi.