Hindistan, 17 milyar dolar tasarruf sağladı. Trump, ithalatı zorlaştırdı ve etkileri sürecek

ABD NİN GÜMRÜK VERGİLERİ HİNDİSTAN’I VURACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’dan gelen ithalatlara %50’ye varan ek gümrük vergileri uygulaması, bu yıl içinde Hindistan’ın ihracatını %40’tan fazla azaltabiliyor. Bu durum, ülkenin yaklaşık 37 milyar dolarlık bir kayıpla karşılaşmasına neden olabilir. Hindistan, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan petrol ithalatını artırarak 17 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamıştı. Bu tarifelerin etkileri uzun süre devam edecek ve Başbakan Narendra Modi için siyasi açıdan sıkıntılı bir dönem yaratabilir. Tekstil, mücevher ve değerli taşlar gibi emek yoğun sektörlerde ise binlerce iş tehlikeye girecek.

RUSYA İLE DENGE ARAYIŞI

Analistler, Hindistan’ın önümüzdeki haftalarda yapacağı yanıtın, ülkenin Rusya ile uzun süredir süregelen ortaklığını etkileyeceğini ve ABD ile karmaşıklaşan ilişkilerini yeniden şekillendireceğini belirtiyor. Washington, bu ilişkileri Çin’in Hint-Pasifik’te artan etkisini dengelemek için kritik görüyor. Delhi Stratejik ve Savunma Araştırmaları Konseyi kurucusu Happymon Jacob, “Hindistan’ın uzun yıllar boyunca savunma ekipmanları için Rusya’ya ihtiyacı var ve uygun fiyatlı petrol bulduğunda buna ihtiyacı var. Rusya, Hindistan için paha biçilmez bir ortak” ifadesini kullandı.

PETROL FİYATLARI VE HİNDİSTAN’IN DURUMU

Rus ham petrolü, savaş öncesinde düşük seviyelerden bugüne Hindistan’ın toplam alımlarının neredeyse %40’ını oluşturuyor. Analistler, bu ithalatı durdurmanın ekonomik açıdan imkansız olduğunu ve uluslararası kamuoyunda baskı altına girilmesine neden olabileceğini belirtmektedir. Hindistan, 2 milyon varile ulaşan Rus petrol ithalatını durdurmanın tedarik zincirini olumsuz etkileyeceğini ve yurtiçi akaryakıt fiyatlarını artırabileceğini vurguluyor.

HİNDİSTAN’DAN ABD’YE ELEŞTİRİ

Hindistan, ABD’yi çifte standart uygulamakla suçlayarak, Rusya’dan petrol ithalatı nedeniyle hedef alındığını ancak ABD’nin Rusya’dan bazı maddeleri almaya devam ettiğini belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hindistan’ı bu konuda eleştirerek, “Hindistan’ın Rus petrolü alımlarını artırması kabul edilemez” dedi. Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Rus petrol ithalatının Hintli tüketiciler için uygun maliyetli enerji sağlama amacı taşıdığını açıkladı.

ÇOK TARAFLI DİPLOMASİ VE GELECEK PLANLARI

Hindistan, çok kutupluluk hedefiyle diplomasi trafiğini artırıyor. Modi, bu ay içinde ilk kez Çin’i ziyaret edecek ve Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde önemli görüşmeler yapması bekleniyor. Ancak ilişkilerindeki temkinliliği sürdürdüğü de ifade ediliyor. Uzmanlar, Hindistan’ın ABD tarifelerine vereceği tepkinin, diğer ülkelerin de pozisyon almasını etkileyebileceğini öngörüyor.

İKİ TARAFLI TİCARETTE KALICI SONUÇLAR

Hindistan, bazı tarifeleri geri aldırmayı başarsa bile, ticarette kalıcı sonuçlar ortaya çıkabilir. GTRI’nin kurucusu Ajay Srivastava, “Çin, Vietnam, Meksika, Türkiye ve diğer rakipler avantaj sağlayabilir” ifadelerini kullanarak Hindistan’ın kilit pazarlardan dışlanabileceğine dikkat çekti. Bu durum, Hindistan’ın ticaret dinamikleri üzerinde olumsuz etkiler yaratma potansiyelini taşıyor.