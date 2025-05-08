Hindistan, 25 İHA Düşürdüğünü Açıkladı

Pakistan Ordusu İHA Düşürme Başarısını Açıkladı

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’a ait 25 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Hindistan hükümeti ise Pakistan’ın askeri tesislerine yönelik saldırıları ilk kez doğruladı. Nükleer silahlara sahip iki ülke olan Hindistan ve Pakistan arasında süregelen askeri gerilim devam ediyor.

Hindistan’a Ait İHA’ların Düşürülmesi

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, son gece boyunca Hindistan’a ait 25 adet İsrail yapımı Harop İHA’nın düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “İsrail yapımı Herop insansız hava araçlarının enkazları Pakistan’ın çeşitli bölgelerinden toplanıyor. Pakistan güçleri düşmana layık olduğu cevabı veriyor ve onun bütün emellerini boşa çıkarıyor” denildi. Ayrıca, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Keşmir’deki fiili sınırda Hindistan’a ait askeri tesislerin havaya uçurulduğunu ve 40-50 Hint askerinin öldüğünü aktardı.

Hindistan, Saldırıyı Doğruladı

Hindistan hükümeti, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Pakistan topraklarının farklı noktalarındaki hava savunma sistemlerinin hedef alındığını belirtti. Açıklamada, Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor’daki bir hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, muhalefet partilerine Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir’e yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında bilgi verdi. Singh, bu saldırılarda en az 100 “teröristin” öldüğünü öne sürdü.

Keşmir’de Ölümler Artıyor

Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın çarşamba sabahından itibaren açtığı ateş sonucunda 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı’nda her gün karşılıklı ateş açılıyor. 22 Nisan tarihinde Hindistan, Cemmu Keşmir’deki turistik Pahalgam bölgesinde yaşanan terör saldırısında 26 sivilin öldüğünü, bu nedenle Pakistan’ı sorumlu tutarak misilleme olarak füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti. Hint ordusu, Pakistan’ın askeri tesislerini hedef almadığını, “terör altyapısı” olduğunu savunarak BM Güvenlik Konseyi’nin terör listesinde yer alan Leşker-i Tayyibe’nin bir kolu olan “Direniş Cephesi (TRF)” ve Ceyş-i Muhammed’e ait 9 noktayı vurarak savaştığını açıklamıştı. Ancak Pakistan yönetimi, bu saldırılarda sivil alanların hedef alındığını ve 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin ise yaralandığını bildirdi.