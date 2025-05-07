Hindistan, 26 Ölüm, 46 Yaralı Açıkladı

PAKİSTAN ORDUSU HİNDİSTAN’IN SALDIRILARINI AÇIKLADI

Pakistan ordusu, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarında can verenlerin sayısının 26’ya, yaralıların sayısının da 46’ya yükseldiğini bildirdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, basın toplantısında Hindistan tarafından ateşlenen füzelerin vurduğu yerlerde ölümlerin ve yaralanmaların arttığını aktardı.

FÜZE SALDIRILARININ ETKİLERİ

Chaudhry, Hindistan’ın hedef aldığı bölgelerdeki saldırıların cami ve sağlık kliniklerine ciddi zararlar verdiğini ifade etti. Özellikle Bahawalpur Camisi’ne yapılan füze saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin ise yaralandığını belirtti. Çatışmalar, Hindistan’ın 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişi ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan’a ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle başlamıştı.

HİNDİSTAN’IN İDDİALARI VE CEVAP

Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak nitelendirdiği 9 hedefin başarıyla vurulduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve bir çocuk da dahil toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan’ın saldırısı sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Ancak Yeni Delhi yönetimi, bu iddiaları yalanlayarak farklı bir açıklama yaptı.