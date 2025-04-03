Hindistan’a Giden Uçak Diyarbakır’a İndi

DİYARBAKIR HAVALİMANI’NA ZORUNLU İNİŞ

Hindistan’a doğru yola çıkan İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic’e ait bir uçak, ağırlaşan bir yolcu nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

UÇAKTAKİ RAHATSIZLIK YAŞANDI

Virgin Atlantic’in VS358 sefer sayılı Londra Heathrow – Mumbai yolcu uçağı, G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 modeliyle gece saatlerinde acil olarak Diyarbakır’a iniş yaptı. Uçak, sert iniş sonrası teknik bir arıza yaşadıktan sonra Diyarbakır Havalimanı’nda kaldı. Bunun sonucunda yolcular, geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı. İlgili kaynaklar, uçaktaki arızanın giderildikten sonra uçuşun devam edeceğini belirtiyor.