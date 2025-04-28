Hindistan Askeri Gücü 2025’te Güçlü!

HİNDİSTAN ASKERİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Hindistan, 2025 yılında hem asker sayısı hem de teknoloji yatırımlarıyla dünyanın en büyük dördüncü askeri gücünü elinde bulunduruyor. Son günlerde Fransa ile yapılan 7,4 milyar dolarlık Rafale savaş uçağı anlaşması, Hindistan’ın savunma alanındaki modernizasyon çabalarının bir ifadesi olarak dikkat çekiyor. Bu tür gelişmeler, Hindistan’ın bölgesel ve küresel güvenlik politikalarındaki etkisini arttırıyor.

ASKERİ KAPASİTE VE MODERNİZASYON

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, kara, hava, deniz ve hava savunma kuvvetlerinin yanı sıra sahil güvenlik birimlerinden oluşuyor. Ülke, savunma sanayisini güçlendirmek için yerli üretim projelerine ve uluslararası iş birliklerine büyük önem veriyor. Fransa ile yapılan 26 Rafale savaş uçağı anlaşması, Hindistan’ın askeri modernizasyon konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. 2025 yılı itibarıyla Hindistan Silahlı Kuvvetleri’nin aktif olarak yaklaşık 1.455.550 personeli ve 1.155.000 yedek askeri bulunuyor. Bu verilerle Hindistan, dünya genelinde en büyük dördüncü askeri güç durumunda.

HAVACILIK VE NÜKLEER KAPASİTE

Hindistan Hava Kuvvetleri, 2025 itibarıyla yaklaşık 2.080 uçaktan oluşan bir filoya sahip. Bu filoda 679 av-önleme uçağı, 857 nakliye uçağı ve 318 eğitim uçağı bulunuyor. Ayrıca, Hindistan, Fransa’dan 36 Rafale savaş uçağı satın almış ve 2025 yılına kadar 26 adet daha Rafale uçağı için anlaşma yapmış durumda. Nükleer kapasitesine bakıldığında, Hindistan’ın 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 164 nükleer savaş başlığı var. Bu durum, Hindistan’ı dünyada nükleer silaha sahip ülkeler arasında dikkate değer bir konuma yerleştiriyor.

STRATEJİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

Hindistan’ın 2025 yılı itibarıyla askeri gücü, bölgesel ve küresel güvenlik politikalarında önemli bir rol oynuyor. Yapılan yatırımlar ve uluslararası iş birlikleri, ülkenin savunma kapasitesini arttırarak stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlıyor.