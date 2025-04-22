Hindistan, Cammu Keşmir’de Saldırı Oldu

HİNDİSTAN’DAKİ SALDIRI SONUCUNDA YAŞANAN KAYIPLAR

Hindistan’ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde bulunan Pahalgam’da turistlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 26 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. The Indian Express gazetesinin haberine göre, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgede 2-3 kişilik bir grup, ziyaretçilerin üzerine ateş açtı.

POLİS AÇIKLAMASI VE YARALILARIN DURUMU

Polis yetkilileri, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok yaralının bulunduğunu bildirdi. Yaralılar hızla hastaneye sevk edildi ve en az 2 kişinin durumu kritik olarak aktarıldı. Saldırıyı üstlenen bir grup veya kişi henüz tespit edilemedi.

BAŞBAKAN MODİ’DEN TEPKİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabındaki paylaşımında “Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyorum.” ifadesini kullandı. Ayrıca, saldırının faillerinin adalete teslim edileceğini ve terörle mücadele konusundaki kararlılığın daha da güçleneceğini vurguladı.

BÖLGESEL SİYASİ YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

The Hindu gazetesinin haberine göre, Cammu Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah, bu tür bir saldırının son yıllarda sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılardan çok daha büyük bir ölçek içerdiğini belirtti. Abdullah, ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili resmi açıklamaların daha sonra yapılacağını duyurdu.