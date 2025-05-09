HİNDİSTAN’da 24 Havalimanı Kapalı Kalacak

HAVAALANLARINA UZATMA KARARI

Hindistan’da hükümet, Pakistan ile devam eden gerginlik nedeniyle ülkedeki 24 havalimanının kapalı kalma süresini 15 Mayıs’a kadar uzattı. Sivil Havacılık Bakanlığı, daha önce 10 Mayıs’a kadar kapalı kalması planlanan havalimanlarının, alınan yeni kararlarla 15 Mayıs’a kadar faaliyette bulunmayacağını bildirdi.

KAPALI HAVAALANLARI

Bu karar, Chandigarh, Srinagar, Amritsar, Ludhiana, Bhuntar, Kishangarh, Patiala, Shimla, Jaisalmer, Pathankot, Jammu, Bikaner, Leh ve Porbander gibi birçok önemli şehri kapsayan 24 havalimanını etkiliyor.