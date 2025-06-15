Hindistan’da 241 Kişi Hayatını Kaybetti

HAREKETE GEÇİLDİ

Air India’nın “171” sefer sayılı uçağının düşmesi sonrası Sivil Havacılık Bakanlığı gerekli adımları attı. Bakanlık, ülkedeki tüm “Boeing 787” tipi uçaklar için inceleme başlattığını açıkladı. Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının hâlâ devam ettiğini aktardı.

UÇAĞIN DÜŞMESİ

Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’ya gitmekte olan yolcu uçağı, 12 Haziran tarihinde kalkış yaptıktan kısa bir süre içinde Meghani Nagar yerleşim alanına düştü. Air India, uçakta toplam 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu, yolcular arasında 169 Hindistan, 53 İngiltere, bir Kanada ve 7 Portekiz vatandaşı olduğunu bildirdi. Şirket, uçağın içindeki 241 kişinin yaşamını yitirdiğini, kurtulan tek kişinin ise tedavi altında olduğunu teyit etti. Düşme sırasında asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarparak ölümlere sebep olduğu kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçağın düşüş nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olayla ilgili olarak bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 270’e yükseldiği bildirildi.