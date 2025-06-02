Hindistan’da 30 Kişi Hayatını Kaybetti

SEL FELAKETİ VE KAYIPLAR

Hindistan’da meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Özellikle Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerindeki etkili yağışlar, büyük sel felaketine neden oldu.

METEOROLOJİK UYARI

Hindistan Meteoroloji Dairesi, bu bölgelerdeki yağışların devam edeceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sel felaketi, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiliyor ve zarar gören alanların yeniden yapılandırılması gereken bir konu haline geliyor.